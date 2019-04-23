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Гройсман заявил о готовности к сотрудничеству с Зеленским, но при одном условии


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Владимир Гройсман готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после инаугурации президента при условии отсутствия "идеологических разногласий"

Об этом глава правительства сообщил журналистам, передает Укринформ.

"Я считаю, что все ветви власти должны сотрудничать между собой - президент, парламент, правительство, потому что есть одна цель. Для того, чтобы принимать правильные и эффективные решения. И, в принципе, люди выбирают власть не для того, чтобы она, каждая ветвь власти, ставила друг другу палки в колеса, а чтобы находить правильные решения для развития страны. Вот и все. Далее все будет зависеть от приоритетов, взглядов, от консультаций, проведенных между мной, президентом Украины, парламентом ", - сказал Гройсман.

Он заверил в том, что настроен работать и в дальнейшем на развитие Украины. "И если не будет здесь идеологических разногласий, я не вижу в этом проблемы", - сказал Гройсман.

Также глава правительства прокомментировал планы относительно намерений участвовать в следующих парламентских выборах. Он напомнил, что неоднократно об этом говорил, напомнил о том, что в свое время обещал не баллотироваться на пост президента, и свое слово сдержал, так же говорил, что пойдет на парламентские выборы.

 
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