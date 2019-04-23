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Гройсман предлагает отказаться от российских нефтепродуктов


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает полностью отказаться от российских нефтепродуктов, поскольку Россия использует торговлю для политического давления

Об этом он сказал во время инспектирования дорожных работ в Киевской области, передает РБК-Украина.

Он отвечал на вопросы о решении российского правительства остановить экспорт нефтепродуктов в Украину и сказал, что подобное решение давно ожидали.

"Россия продолжает фактически свою экономическую войну против Украины, и они постоянно пытаются так или иначе нас блокировать", - пояснил он.

Премьер сообщил, что сейчас правительство принимает шаги для диверсификации поставок из других стран.

"Но это очевидно, что мы имеем все больше и больше отходить от любых взаимоотношений с Россией, даже если речь идет о нефтепродуктах. У нас есть весь мир, в котором мы можем покупать качественные нефтепродукты", - добавил Гройсман.

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