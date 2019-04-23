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Гренландия за полвека потеряла рекордное количество льда: ее площадь уменьшилась в 6 раз

Ледовый щит Гренландии с 1980-х годов уменьшился в шесть раз - скорость потери льда при этом возросла с 50 до 286 млрд т в год

Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, пишет Science Alert.

За последние 55 лет - с 1961 по 2016 годы - ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда. Самый серьезный удар пришелся на Аляску - регион потерял 3 трлн т льда. На втором месте находится Гренландия (1,237 трлн т), далее следуют Анды (1,208 трлн т). Арктические регионы России и Канады за тот же период потеряли более 1 трлн т льда каждый.

Ледовый щит Гренландии занимает площадь около 1,7 млн ​​кв км и включает в себя более 3 млн кубических км льда. С помощью проекта NASA Operation IceBridge и батиметрической съемки в рамках миссии Ocean Melting Greenland исследователи оценили, как глобальное повышение температуры повлияло на территорию в период с 1972 по 2018 гг.

Исследователи подсчитали, что в 1970-х годах ледовый щит увеличивался - в среднем на 26-68 млрд т в год. Однако в 1980-х годах началось активное таяние ледника, которое продолжается.

 

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