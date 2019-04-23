Государственный украинский язык является основой национальной безопасности, - Максим Бурбак

23 апреля, 2019, 16:57

Законопроект об украинском языке как государственном урегулирует функционирование украинского языка, а не навязывает его

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента, пишет пресс-служба партии.

"Это важнейший закон, который регулирует функционирование государственного языка. Подчеркиваю: регулирует, а не навязывает украинский язык, как это отовсюду кричат пропагандисты "русского мира", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Закон самый важный и самый либеральный в Европе. Если мы хотим защитить свое государство, мы должны защитить государственный язык", - отметил руководитель фракции "Народный фронт", отметив, что парламент уже вышел на финишную прямую в рассмотрении законопроекта, и в четверг планируется принятие документа .

"Государственная украинский язык является основой национальной безопасности", - подчеркнул Максим Бурбак.