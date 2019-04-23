Госбюро расследований проводит следственные действия в НАБУ

23 апреля, 2019, 12:36

Государственное бюро расследований проводит следственные действия в Национальном антикоррупционном бюро

Об этом сообщило НАБУ, передает РБК-Украина.

В ГБР не объясняют, по какому делу.

"ГБР проводит следственное действие. Так они могут комментировать. Мы не можем. Они расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.

Сегодня, 23 апреля, сообщалось, что Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины, касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в оборонной сфере.