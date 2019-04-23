Госбюро расследований проводит следственные действия в НАБУ
23 апреля, 2019, 12:36
Государственное бюро расследований проводит следственные действия в Национальном антикоррупционном бюро
Об этом сообщило НАБУ, передает РБК-Украина.
В ГБР не объясняют, по какому делу.
"ГБР проводит следственное действие. Так они могут комментировать. Мы не можем. Они расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.
Сегодня, 23 апреля, сообщалось, что Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины, касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в оборонной сфере.
Следователи ГБР также проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве по поставкам дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
Ранее в расследовании журналистки "Наши деньги" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом