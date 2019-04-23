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Госбюро расследований проводит следственные действия в НАБУ


фото: obozrevatel
Государственное бюро расследований проводит следственные действия в Национальном антикоррупционном бюро

Об этом сообщило НАБУ, передает РБК-Украина.

В ГБР не объясняют, по какому делу.

"ГБР проводит следственное действие. Так они могут комментировать. Мы не можем. Они расследование осуществляют", - сообщили в НАБУ.

Сегодня, 23 апреля, сообщалось, что Печерский суд дал следователям Государственного бюро расследований доступ к документам Национального антикоррупционного бюро Украины, касающиеся Евгения Шевченко, одного из фигурантов расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в оборонной сфере.
 
Следователи ГБР также проверяют возможные злоупотребления НАБУ во время следствия в уголовном производстве по поставкам дальномеров на Харьковский бронетанковый завод, к которым может быть причастен сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
 
Ранее в расследовании журналистки "Наши деньги" Леси Ивановой говорилось о том, что нынешний директор "Укроборонпром" Павел Букин и уволенный с должности первого заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский украли миллионы на международном контракте.
 
 
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