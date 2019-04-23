Глава МИД Великобритании поблагодарил Порошенко за усилия в восстановлении мира
23 апреля, 2019, 20:00
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ в стране
Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте британского правительства, передает Укринформ.
"Хочу сердечно поздравить Владимира Зеленского с его избранием следующим президентом Украины и выразить свою благодарность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ", - заявил Хант.
Глава МИД подчеркнул, что Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины, ведь ее стабильность важна для европейской безопасности.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом