Глава МИД Великобритании поблагодарил Порошенко за усилия в восстановлении мира

23 апреля, 2019, 20:00

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ в стране

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте британского правительства, передает Укринформ.

"Хочу сердечно поздравить Владимира Зеленского с его избранием следующим президентом Украины и выразить свою благодарность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ", - заявил Хант.

Глава МИД подчеркнул, что Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины, ведь ее стабильность важна для европейской безопасности.