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Глава МИД Великобритании поблагодарил Порошенко за усилия в восстановлении мира

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил президента Украины Петра Порошенко за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ в стране

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте британского правительства, передает Укринформ.

"Хочу сердечно поздравить Владимира Зеленского с его избранием следующим президентом Украины и выразить свою благодарность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и за его усилия в восстановлении мира и осуществлении реформ", - заявил Хант.

Глава МИД подчеркнул, что Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины, ведь ее стабильность важна для европейской безопасности.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
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