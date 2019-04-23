Футболист ПСЖ превзошел по скорости рекордсмена мира в спринте

23 апреля, 2019, 12:40

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продемонстрировал высшую скорость, чем знаменитый ямайский спринтенр Усэйн Болт на стометровке

Об этом сообщает Gio в twitter.

В матче чемпионата Франции с "Монако" Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Во время первого гола французу удалось развить скорость выше, чем это удалось 8-кратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту во время его мирового рекорда на стометровке. Футболист разогнался до 38 км / ч. Средняя скорость легендарного спринтера во время его быстрого забега на 100 м была 37,5 км / ч.

Усэйн Болт принадлежат рекорды на 100-метровке (9,58 с) и 200-метровке (19,19 с). Он завершил карьеру в 2017 году.

I did not even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21 - Gio (@Gio__SZN) 22 апреля 2019 г.