Футболист ПСЖ превзошел по скорости рекордсмена мира в спринте
23 апреля, 2019, 12:40
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продемонстрировал высшую скорость, чем знаменитый ямайский спринтенр Усэйн Болт на стометровке
Об этом сообщает Gio в twitter.
В матче чемпионата Франции с "Монако" Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Во время первого гола французу удалось развить скорость выше, чем это удалось 8-кратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту во время его мирового рекорда на стометровке. Футболист разогнался до 38 км / ч. Средняя скорость легендарного спринтера во время его быстрого забега на 100 м была 37,5 км / ч.
Усэйн Болт принадлежат рекорды на 100-метровке (9,58 с) и 200-метровке (19,19 с). Он завершил карьеру в 2017 году.
I did not even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21- Gio (@Gio__SZN) 22 апреля 2019 г.
- Напомним, 22 марта президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне - это Килиан Мбаппе и Неймар.
- 25 марта стало известно, что мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро.
- 26 марта обнародовали информацию, что "Реал" потерял интерес к французскому нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, которого считают самым дорогим футболистом мира.
- Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал".
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