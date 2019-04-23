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Футболист ПСЖ превзошел по скорости рекордсмена мира в спринте


фото: REUTERS
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продемонстрировал высшую скорость, чем знаменитый ямайский спринтенр Усэйн Болт на стометровке

Об этом сообщает Gio в twitter.

В матче чемпионата Франции с "Монако" Килиан Мбаппе оформил хет-трик. Во время первого гола французу удалось развить скорость выше, чем это удалось 8-кратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту во время его мирового рекорда на стометровке. Футболист разогнался до 38 км / ч. Средняя скорость легендарного спринтера во время его быстрого забега на 100 м была 37,5 км / ч.

Усэйн Болт принадлежат рекорды на 100-метровке (9,58 с) и 200-метровке (19,19 с). Он завершил карьеру в 2017 году.

  • Напомним, 22 марта президент "Реала" Флорентино Перес определился с главной трансферной целью мадридского клуба в новом сезоне - это Килиан Мбаппе и Неймар.
  • 25 марта стало известно, что мадридский "Реал" собирается заплатить за французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе 280 млн евро.
  • 26 марта обнародовали информацию, что "Реал" потерял интерес к французскому нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе, которого считают самым дорогим футболистом мира.
  • Французский футбольный клуб ПСЖ предлагает фантастическую зарплату нападающему Килиану Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в "Реал".
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