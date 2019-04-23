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ФБР рассекретило сведения о якобы бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге немецкого фюрера в Аргентину после поражения Третьего рейха

Об этом сообщает пресс-служба ФБР .

ФБР США рассекретило документы с показаниями о якобы побеге немецкого фюрера Адольфа Гитлера в Аргентину после поражения Третьего рейха во Второй мировой войне в 1945 году, говорится в сообщении.

Отмечается, что обнародованы 221 страница документов.

В документах приводятся показания неназванного лица, которое утверждало, что помогало аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. Однако полученную информацию невозможно проверить, отмечают в ФБР.

Отмечается, что согласно показаниям, этот человек встретил Гитлера и его окружение, когда они прибыли в Аргентину на двух подводных лодках через две с половиной недели после падения Берлина.

Согласно показаниям, с Гитлером якобы прибыли две женщины, врач и несколько мужчин. После этого немецкого фюрера прятали на ранчо у подножия Южных Анд.

Гитлер якобы страдал от астмы и язвы и еще до прибытия в Аргентину сбрил усы, говорится в показаниях.

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Согласно официальной версии, основанной на показаниях свидетелей, допрошенных органами контрразведки СССР и союзников, 30 апреля 1945 г. фюрер Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун совершили самоубийство в бункере в окруженном Берлине.

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