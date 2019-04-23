Это были худшие 30 дней моей жизни: канадский хоккеист поделился впечатлениями от выступлений в России
Слова канадского вратаря приводит Eurosport.
"В 2005 году я хотел завершить карьеру, заниматься детьми. Но мне позвонил агент: "Байрон, Омск ищет вратаря. $ 1 млн чистыми за четыре месяца. Ты как?" Я подумал, что за $ 1 млн чистыми мне вообще все равно куда ехать. Я подписал контракт, 12 часов через Атланту в Москву, потом еще часа четыре в Сибирь. Здравствуй, Омск. Это были худшие 30 дней моей жизни. Я еще напишу книгу об этом, там будут приключения в стиле Джеймса Бонда. Первый день я провел в армейском бараке, где ждал, пока мне искали квартиру. Мое первое впечатление о России - это барак. Ужас!", - рассказал Дафо.
Канадец Дафо выступал в НХЛ за "Вашингтон", "Кингс", "Бостон" и "Атланту".
- Напомним, 12 апреля стало известно, что российского бойца UFC Майрбека Тайсумова наказали за допинг.
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