Экопротесты в Лондоне: активисты захватили музей естествознания
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что почти 100 человек легли на пол под скелетом синего кита в одном из залов.
Акция в музее заявлена в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.
Активисты надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф.
Эпицентр экопротестов находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда из других центральных перекрестков и площадей Лондона Оксфорд-стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.
Среди требований экологов - сократить выбросы углерода к нулю, объявить чрезвычайное положение в связи с экологической ситуацией и организовать собрание граждан для выработки чрезвычайного плана действий для борьбы с изменениями климата и решения экологической ситуации в целом.
Напомним, 16 апреля полиция арестовала более 100 экоактивистов, которые блокировали центр Лондона.
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