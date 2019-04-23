Экопротесты в Лондоне: активисты захватили музей естествознания

23 апреля, 2019, 07:39

Активисты климатической группы Extinction Rebellion захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что почти 100 человек легли на пол под скелетом синего кита в одном из залов.

Акция в музее заявлена ​​в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.

Активисты надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф.

Эпицентр экопротестов находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда из других центральных перекрестков и площадей Лондона Оксфорд-стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.

Среди требований экологов - сократить выбросы углерода к нулю, объявить чрезвычайное положение в связи с экологической ситуацией и организовать собрание граждан для выработки чрезвычайного плана действий для борьбы с изменениями климата и решения экологической ситуации в целом.

Напомним, 16 апреля полиция арестовала более 100 экоактивистов, которые блокировали центр Лондона.