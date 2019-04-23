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Экопротесты в Лондоне: активисты захватили музей естествознания

Активисты климатической группы Extinction Rebellion захватили несколько залов знаменитого лондонского Музея естествознания

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что почти 100 человек легли на пол под скелетом синего кита в одном из залов.

Акция в музее заявлена ​​в формате "мертвого протеста" - когда участники неподвижно лежат на земле, изображая мертвые тела.

Активисты надеются, что акция привлечет внимание общественности к проблеме "шестого массового вымирания" - так они называют современное исчезновение некоторых видов животных, намекая на пять основных известных науке глобальных катастроф.

Эпицентр экопротестов находится в районе Марбл Арч. Демонстранты переместились сюда из других центральных перекрестков и площадей Лондона Оксфорд-стрит, моста Ватерлоо и Парламент-Сквер, откуда их вытеснили службы правопорядка.

Среди требований экологов - сократить выбросы углерода к нулю, объявить чрезвычайное положение в связи с экологической ситуацией и организовать собрание граждан для выработки чрезвычайного плана действий для борьбы с изменениями климата и решения экологической ситуации в целом.

Напомним, 16 апреля полиция арестовала более 100 экоактивистов, которые блокировали центр Лондона.

 

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