Древние скульпторы мастерили "магнитные" статуэтки из камня, в который била молния

23 апреля, 2019, 16:06

Люди, жившие по крайней мере две тысячи лет назад у берегов Тихого океана, на территории современной Гватемалы, соорудили мощные скульптуры человеческих фигур с намагниченными лбами, щеками и пупками

Об этом говорится в Journal of Archaeological Science , который предоставляет первый детальный взгляд на то, как эти части скульптур специально располагали в пределах магнитных полей, на больших камнях.

Геофизик из Гарвардского университета Роджер Фу и его коллеги считают, что камни, из которых впоследствии были высечены округлые фигуры, были, скорее всего, намагниченные ударами молний.

Вполне вероятно, что ремесленники специально удерживали природно намагниченные куски железа рядом с богатыми железом базальтовыми камнями, чтобы выявлять места с отталкивающими магнитными силами. Предварительно подготовленные части фигур, в среднем более двух метров в высоту и весом около 10 тонн и более, были высечены именно на тех местах.

Пузатые фигурки представляли мертвых и в то же время воспевали предков высокопоставленных семей, считает историк Джулия Гернси из Техасского университета в Остине. По ее мнению, в быстрорастущих сообществах считали, что через намагниченные скульптуры умершие родственники могли "проявлять свое присутствие". Результаты Фу также показывают, что мезоамериканцы приписывали определенным частям тела, например лицу и животу, особую силу.

У огромных каменных голов из древнего гватемальского поселения в районе правого виска и щеки есть магнитные поля

Исследователи изучили 11 пузатых скульптур - шесть голов и пять животов, - которые сегодня выставлены на обозрение в Гватемале. В местах мезоамериканских раскопок, расположенных от Центральной Мексики и в большей части Центральной Америки, было найдено как минимум 127 скульптур.

Ручные датчики подтвердили доклад 1997 года, в котором утверждалось, что магнитные сигналы появлялись над правым виском и щекой огромных голов с Монте-Альто. Датчики также зарегистрировали магнетизм возле пупков четырех скульптур.