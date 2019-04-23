Член команды Зеленского Апаршин заявил, что не претендует на пост министра обороны
23 апреля, 2019, 18:00
Член команды Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин опроверг предположение, что может стать новым министром обороны Украины
Об этом он рассказал InfoResist.
"Между Анатолием Гриценко и Владимиром Зеленским был разговор, в котором Анатолий Гриценко им предложил мою кандидатуру в качестве эксперта в сфере безопасности и обороны. На сегодня я эксперт в команде Зеленского, не более... Могут меня куда угодно там назначить, я не имею никаких претензий и вообще отношусь к этому очень спокойно. Потому что в команде Анатолия Гриценко я рассматривался на должность как возможный министр, вот и все", - сказал он.
Также Апаршин заявил, что никогда не принимал участия в боевых действиях и не имел отношения к списыванию боеприпасов.
- Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду - специалистов, ответственных за различные направления государственной политики в случае победы на выборах. Иван Апаршин фигурировал в команде как эксперт по безопасности и обороне.
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