Член команды Зеленского Апаршин заявил, что не претендует на пост министра обороны

23 апреля, 2019, 18:00

Член команды Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин опроверг предположение, что может стать новым министром обороны Украины

Об этом он рассказал InfoResist.

"Между Анатолием Гриценко и Владимиром Зеленским был разговор, в котором Анатолий Гриценко им предложил мою кандидатуру в качестве эксперта в сфере безопасности и обороны. На сегодня я эксперт в команде Зеленского, не более... Могут меня куда угодно там назначить, я не имею никаких претензий и вообще отношусь к этому очень спокойно. Потому что в команде Анатолия Гриценко я рассматривался на должность как возможный министр, вот и все", - сказал он.

Также Апаршин заявил, что никогда не принимал участия в боевых действиях и не имел отношения к списыванию боеприпасов.