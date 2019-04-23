//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Член команды Зеленского Апаршин заявил, что не претендует на пост министра обороны

Член команды Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин опроверг предположение, что может стать новым министром обороны Украины

Об этом он рассказал InfoResist.

"Между Анатолием Гриценко и Владимиром Зеленским был разговор, в котором Анатолий Гриценко им предложил мою кандидатуру в качестве эксперта в сфере безопасности и обороны. На сегодня я эксперт в команде Зеленского, не более... Могут меня куда угодно там назначить, я не имею никаких претензий и вообще отношусь к этому очень спокойно. Потому что в команде Анатолия Гриценко я рассматривался на должность как возможный министр, вот и все", - сказал он.

Также Апаршин заявил, что никогда не принимал участия в боевых действиях и не имел отношения к списыванию боеприпасов.

  • Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду - специалистов, ответственных за различные направления государственной политики в случае победы на выборах. Иван Апаршин фигурировал в команде как эксперт по безопасности и обороне.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

23 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать