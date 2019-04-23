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Бориспольский экспресс установил рекорд


фото: epravda
Скоростным экспрессом, курсирующим между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", 22 апреля воспользовались 2504 пассажира

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В среднем за сутки экспресс перевозит около 2000 пассажиров.

Всего же по состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express сделал 7788 тысяч рейсов, а его избрали почти 270 тысяч пассажиров. Самой большой популярностью поезд пользуется в пятницу и среду.

По информации пресс-службы, популярность Бориспольского экспресса постоянно растет. Если в предыдущие месяцы он перевозил в среднем по 50 тыс. пассажиров, то за последний месяц поездом воспользовались 70 тыс. пассажиров.

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