Бориспольский экспресс установил рекорд
23 апреля, 2019, 16:35
Скоростным экспрессом, курсирующим между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", 22 апреля воспользовались 2504 пассажира
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В среднем за сутки экспресс перевозит около 2000 пассажиров.
Всего же по состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express сделал 7788 тысяч рейсов, а его избрали почти 270 тысяч пассажиров. Самой большой популярностью поезд пользуется в пятницу и среду.
По информации пресс-службы, популярность Бориспольского экспресса постоянно растет. Если в предыдущие месяцы он перевозил в среднем по 50 тыс. пассажиров, то за последний месяц поездом воспользовались 70 тыс. пассажиров.
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг