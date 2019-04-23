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Беспилотное такси от Tesla: Илон Маск создаст аналог Uber

Теsla планирует запустить в США службу беспилотного такси. Вероятно, сервис может начать работу уже с 2020 года

Об этом сообщил основатель и гендиректор Tesla Маск, передает телеканал CNN.

"Я чувствую высокую уверенность, говоря о том, что автономные роботакси появятся в следующем году", - отметил Маск.

Он добавил, что для сервиса компания создаст специальный автопарк. Также владельцы машин Tesla смогут сдавать свои машины за деньги. Принцип работы сервиса будет напоминать Uber или Airbnb - пассажир сможет просто вызвать авто через приложение.

Сначала сервис будет работать только в США, и только там, где есть соответствующее разрешение на использование беспилотных транспортных средств, отметил Маск.

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