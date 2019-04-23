Адвокаты Мангера хотят через суд отменить подозрение в организации убийства Гандзюк, - СМИ

23 апреля, 2019, 15:07

Адвокаты главы Херсонской ОГА Владислава Мангера пытаются через суд снять с него статус подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк

Об этом заявил адвокат Мангера Александр Шадрин, передает TheБабель.

"Считаем необоснованным такое сообщение о подозрении и что не было достаточных оснований для принятия такого решения", - отметил юрист.

Отмечается, что жалобу адвокаты подали в Шевченковский суд Киева в середине апреля.

Во вторник, 23 апреля, должно было состояться первое заседание по жалобе адвокатов, но не пришел прокурор. Почему - не сообщили.