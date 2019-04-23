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5-летний мальчик позвонил в 911 и попросил доставку из McDonalds. Еду принес полицейский

Пятилетний Изай Холл из Мичигана попытался сделать заказ в "Макдональдсе" через экстренную службу помощи 911

Как сообщает телеканал WXYZ , заказ ему доставил полицейский, который также провел воспитательную беседу.

Мальчику захотелось поесть рано утром в выходной, пока его бабушка еще спала. Холл хотел позвонить в службу доставки, но вместо этого набрал 911.

На звонок ему ответила диспетчер Сара Куберски. У них состоялся следующий диалог.

Диспетчер: "Служба 911 округа Кент. Что у вас случилось?"

Изай: "Не могли бы вы принести мне поесть из "Макдональдса"?

Диспетчер: "Простите, что?"

Изай: "Не могли бы вы принести мне поесть из "Макдональдса"?

Диспетчер: "Нет, я не могу принести вам еду из "Макдональдса".

После этого диспетчер позвонила полицейскому Дэну Паттерсону, который решил, что просьба мальчика смешная. Он пошел проверить, все ли хорошо у Холла в доме. По дороге к мальчику ему попался "Макдональдс", и полицейский решил купить что-то для Изая.

Паттерсон рассказал, что первыми словами Холла, когда он увидел полицейского, были: "Моя бабушка будет сильно ругаться, не могли бы вы, пожалуйста, уйти?".

Оказалось, что мальчик воспользовался старым телефоном, который был заблокирован, но подключен к Wi-Fi. По словам Куберски, это не первый случайный звонок в 911. "Многие родители позволяют детям играть со своими мобильными, думая, что они заблокированы. Люди не понимают, что в любом случае функция дозвона в 911 работает", - пояснила она.

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