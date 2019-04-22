За год в Украине подешевели фрукты

22 апреля, 2019, 16:13

В 2019 году стоимость фруктовой корзины уменьшилась на 6% по сравнению с 2018 годом и составляет 264,5 грн

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"За год фрукты подешевели на 6% и стоят дешевле, чем в Польше", - написал Дорошенко.

Он уточнил, что в фруктовую корзину вошли по килограмму апельсинов, бананов, винограда, лимонов и мандаринов.

В частности, по словам эксперта, цена за килограмм винограда в апреле 2019 г. снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом и составляет 120,6 гривни; лимонов - снизилась на 2%, до 36,9 гривни; мандаринов - на 10%, до 34,5 гривни.

При этом цена на бананы в апреле этого года составляла 32,2 гривни и не изменилась по сравнению с 2018 годом.

А килограмм апельсинов в 2019 году подорожал на 9% - до 40,3 гривни против 36,9 гривни годом ранее.

"Таким образом, с апреля 2018 года по апрель 2019 фруктовая корзина подешевела на 6% - с 282,1 гривни до 264,5 гривни", - подытожил Дорошенко.

Также он добавил, что эксперты ассоциации также сравнили цены на фрукты на украинском оптовом рынке "Столичный" и польском рынке "Бронише".

По словам Дорошенко, набор из апельсинов, бананов, лимонов и мандаринов (по килограмму) стоит украинском 130,8 гривны, тогда как полякам - 141,1 гривны.

"То есть, на сегодняшний день фрукты стоят у нас на 7% дешевле. Так, апельсины продавались оптом в Киеве по 24 гривни, а в Варшаве - по 35 гривень, бананы стоили 30,8 гривни у нас и 34,2 грн у них, лимоны стоили 41 гривню в Украине и в 32,1 гривни в Польше, мандарины - по 35 гривень здесь и 39,2 гривни там", - отметил эксперт.

При этом он уточнил, что в корзину для сравнения не вошел виноград, поскольку он не представлен на официальном сайте рынке "Столичный".