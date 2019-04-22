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Из реестра избирателей исключили почти 200 тыс. "мертвых душ"

С начала года в Государственном реестре избирателей удалили почти 200 тыс. записей об умерших

Об этом заявил руководитель Госреестра Александр Стельмах, сообщает РБК-Украина .

С начала 2019 года в реестре было уничтожено 194 тыс. 87 записей, срок хранения которых истек, говорится в сообщении.

"Более 38 тыс. таких записей были уничтожены с начала апреля, после первого тура выборов", - отметил он.

По словам Стельмаха, эти лица не включаются в списки избирателей.

"Законом о Государственный реестр избирателей" предусмотрено, что записи об умерших хранятся пять лет. После пяти лет уничтожаются. Этих записей нет и не было в списках избирателей", - подчеркнул Стельмах.

Кроме того, с начала 2019 г., по решению ЦИК, из реестра изъято более 6 тыс. кратных включений (то есть повторов записей об одних и тех же лицах), из которых более 3 тыс. фамилий уничтожены в реестре с начала апреля.

Стельмах отметил, что перед первым туром выборов президента Украины в предварительные списки могли ошибочно попасть около 300 фамилий лиц, которые на самом деле умерли.

"С начала формирования предварительных списков избирателей перед первым туром и до сих пор, таких записей, которые были напечатаны в списке избирателей, но на самом деле эти люди умерли, только 300 записей. Именно то, которые называют "мертвыми душами" в списке избирателей. Их изъяли в связи с тем, что в отделы ведения реестра были приложены документы, такие как свидетельство о смерти", - подчеркнул Стельмах.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:20 22 апреля обработала 99,27% протоколов второго тура выборов президента Украины. В голосовании приняли участие 18357247 избирателей. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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