Из реестра избирателей исключили почти 200 тыс. "мертвых душ"

22 апреля, 2019, 20:42

С начала года в Государственном реестре избирателей удалили почти 200 тыс. записей об умерших

Об этом заявил руководитель Госреестра Александр Стельмах, сообщает РБК-Украина .

С начала 2019 года в реестре было уничтожено 194 тыс. 87 записей, срок хранения которых истек, говорится в сообщении.

"Более 38 тыс. таких записей были уничтожены с начала апреля, после первого тура выборов", - отметил он.

По словам Стельмаха, эти лица не включаются в списки избирателей.

"Законом о Государственный реестр избирателей" предусмотрено, что записи об умерших хранятся пять лет. После пяти лет уничтожаются. Этих записей нет и не было в списках избирателей", - подчеркнул Стельмах.

Кроме того, с начала 2019 г., по решению ЦИК, из реестра изъято более 6 тыс. кратных включений (то есть повторов записей об одних и тех же лицах), из которых более 3 тыс. фамилий уничтожены в реестре с начала апреля.

Стельмах отметил, что перед первым туром выборов президента Украины в предварительные списки могли ошибочно попасть около 300 фамилий лиц, которые на самом деле умерли.

"С начала формирования предварительных списков избирателей перед первым туром и до сих пор, таких записей, которые были напечатаны в списке избирателей, но на самом деле эти люди умерли, только 300 записей. Именно то, которые называют "мертвыми душами" в списке избирателей. Их изъяли в связи с тем, что в отделы ведения реестра были приложены документы, такие как свидетельство о смерти", - подчеркнул Стельмах.