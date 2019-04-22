Взрывы на Шри-Ланке организовала международная террористическая сеть, - СМИ

"Серия взрывов, в результате которых в воскресенье на Шри-Ланке погибли 290 человек, осуществлялись при поддержке международной сети", - сообщили местные чиновники.

Правительство обвиняет малоизвестную местную группу джихадистов Thowheed Jamath, хотя никто еще официально не взял ответственность за вчерашние атаки.

Как отмечается, местная полиция арестовала 24 человека в серии рейдов с целью поиска организаторов терактов.

"Мы не верим, что эти нападения были организованы группой людей, которые находятся внутри страны", - заявили в правительстве Шри-Ланки.

"Работала международная сеть, без которой эти нападения не могли быть осуществлены", - считают чиновники.