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Взрывы на Шри-Ланке организовала международная террористическая сеть, - СМИ


фото: REUTERS
По мнению чиновников Шри-Ланки, ряд взрывов в воскресенье на Шри-Ланке были организованы при поддержке международной террористической сети
Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.

"Серия взрывов, в результате которых в воскресенье на Шри-Ланке погибли 290 человек, осуществлялись при поддержке международной сети", - сообщили местные чиновники.

Правительство обвиняет малоизвестную местную группу джихадистов Thowheed Jamath, хотя никто еще официально не взял ответственность за вчерашние атаки.

Как отмечается, местная полиция арестовала 24 человека в серии рейдов с целью поиска организаторов терактов.

"Мы не верим, что эти нападения были организованы группой людей, которые находятся внутри страны", - заявили в правительстве Шри-Ланки.

"Работала международная сеть, без которой эти нападения не могли быть осуществлены", - считают чиновники.

  • Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
  • В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
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