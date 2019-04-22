Взрывы на Шри-Ланке организовала международная террористическая сеть, - СМИ
22 апреля, 2019, 16:56
По мнению чиновников Шри-Ланки, ряд взрывов в воскресенье на Шри-Ланке были организованы при поддержке международной террористической сети
Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные власти.
"Серия взрывов, в результате которых в воскресенье на Шри-Ланке погибли 290 человек, осуществлялись при поддержке международной сети", - сообщили местные чиновники.
Правительство обвиняет малоизвестную местную группу джихадистов Thowheed Jamath, хотя никто еще официально не взял ответственность за вчерашние атаки.
Как отмечается, местная полиция арестовала 24 человека в серии рейдов с целью поиска организаторов терактов.
"Мы не верим, что эти нападения были организованы группой людей, которые находятся внутри страны", - заявили в правительстве Шри-Ланки.
"Работала международная сеть, без которой эти нападения не могли быть осуществлены", - считают чиновники.
- Напомним, что количество убитых в результате взрывов в церквях и гостиницах выросла до 290 человек.
- В связи со взрывами в церквях и гостиницах Шри-Ланки полиция задержала 24 подозреваемых.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом