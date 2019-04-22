В Житомирской области из-за "заминирования" эвакуировали людей с бронетанкового завода

22 апреля, 2019, 16:58

Полиция проверяет сообщение о заложенном взрывном устройстве на Житомирском бронетанковом заводе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

На электронную почту Житомирского бронетанкового завода, расположенного в поселке Новогуйвинское, поступило анонимное сообщение о том, что на территории предприятия заложено самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сообщения о минировании с территории завода эвакуировали людей.

"В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехническая служба, кинологи. Проверяют информацию и обследуют территорию на наличие опасных предметов", - отметила пресс-секретарь полиции Алла Ващенко.