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В Житомирской области из-за "заминирования" эвакуировали людей с бронетанкового завода

Полиция проверяет сообщение о заложенном взрывном устройстве на Житомирском бронетанковом заводе

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

На электронную почту Житомирского бронетанкового завода, расположенного в поселке Новогуйвинское, поступило анонимное сообщение о том, что на территории предприятия заложено самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за сообщения о минировании с территории завода эвакуировали людей.
 
"В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехническая служба, кинологи. Проверяют информацию и обследуют территорию на наличие опасных предметов", - отметила пресс-секретарь полиции Алла Ващенко.
  • Напомним, 21 апреля, в день выборов президента Украины в столичную полицию поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры, Андреевской, Покровской, Ильинской церкви и храма Успения Богородицы Пирогощей. Также аноним сообщил о заминировании заведения быстрого питания McDonald's на Крещатике и всех магазинов сети гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре.
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