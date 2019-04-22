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В Индийском океане нашли существо, похожее на воздушный шар. Ученые не знают, кто это

Существо обнаружили в Зондского желобе - самом глубоком в восточной части Индийского океана. Его максимальная глубина достигает 7,7 км

Об этом пишет Live Science.

Похожий "воздушный шар" видели примерно 20 лет назад - вероятно, речь идет об одном из видов асцидий. Это животные из класса хордовых, которые с возрастом прирастают к поверхности и не двигаются, а на личиночной стадии свободно плавают в океане. Длина их тела может достигать 30 сантиметров.

Между тем ученые отмечают, что обнаруженная существо отличается от всего, что видели раньше. У животного, которого наблюдали ранее, были волоски, которых у этого вида не наблюдается. Так что, по мнению исследователей, речь может идти о новом, ранее неизвестный науке виде.

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