В Стамбуле обвалилась жилая многоэтажка
22 апреля, 2019, 21:53
В Стамбуле в результате сдвига обвалился четырехэтажный жилой дом
Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Новое время.
Одно из зданий рухнуло перед большой толпой очевидцев и телекамер, которые в прямом эфире транслировали момент обрушения. Из-за обвала припаркованные машины упали в котлован.
Жителей обрушенного здания накануне эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Еще десять близлежащих зданий из соображений безопасности были эвакуированы.
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