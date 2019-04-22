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В Стамбуле обвалилась жилая многоэтажка

В Стамбуле в результате сдвига обвалился четырехэтажный жилой дом

Об этом сообщает Hurriyet Daily News, передает Новое время.

Одно из зданий рухнуло перед большой толпой очевидцев и телекамер, которые в прямом эфире транслировали момент обрушения. Из-за обвала припаркованные машины упали в котлован.

Жителей обрушенного здания накануне эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Еще десять близлежащих зданий из соображений безопасности были эвакуированы.

 

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