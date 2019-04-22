В США в авиакатастрофе погибли два человека
22 апреля, 2019, 14:46
В результате крушения легкомоторного самолета в округе Кливленд, штат Техас, погибли два человека
Об этом сообщает CBS .
Самолет Rans S-7 Courier рухнул на поле вблизи проселочной дороги.
На месте инцидента работают сотрудники Управления общественной безопасности США.
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