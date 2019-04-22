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В США в авиакатастрофе погибли два человека


фото: rans.com
В результате крушения легкомоторного самолета в округе Кливленд, штат Техас, погибли два человека

Об этом сообщает CBS .

Самолет Rans S-7 Courier рухнул на поле вблизи проселочной дороги.

На месте инцидента работают сотрудники Управления общественной безопасности США.

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