В России приняли закон об изоляции Рунета

За закон проголосовал 151 член Совета Федерации, против - четверо; еще один сенатор воздержался.

Согласно закону российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Вы также можете создать инфраструктуру, которая позволит российскому сегменту работать в изоляции, если операторы связи не смогут подключиться к зарубежным коренным серверам интернета. Отвечать за «координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета будет Роскомнадзор.

Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен - начнут действовать с 1 января 2021 года.