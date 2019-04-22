В Китае внезапно загорелась Tesla. Это сняли на видео

22 апреля, 2019, 17:31

В Шанхае 21 апреля, в 20:15 по местному времени камера видеонаблюдения сняла, как автомобиль Tesla Model S взорвался на подземном уровне стоянки

Об этом сообщает CNN.

Видео почти сразу же попало в популярную в Китае соцсеть Weibo, где до утра 22 апреля запись посмотрели 18 млн раз.

Ролик демонстрирует, как белый автомобиль сначала выпускает дым и загорается. После появления видео компания Tesla опубликовала сообщение в той же социальной сети:

"Узнав об инциденте в Шанхае, мы немедленно направили туда группу сотрудников. Сейчас мы связываемся с соответствующими ведомствами, чтобы выяснить обстоятельства происшествия. Согласно имеющейся информации, никто не пострадал".

Пожар перебросился на две соседние машины. Пожарные, прибывшие на место, потушили огонь за один час.

Пользователи Weibo выразили возмущение. "Мы не намерены мириться с таким риском для безопасности и с тем, что возгорание произошло так быстро", - заявил комментатор под ником Miao Hongyang. Другой пользователь под псевдонимом Your Dad написал следующее: "Одну вещь я осознал после того, что произошло: никогда не стоит парковаться рядом с Tesla".

КНР - очень важный рынок для компании. От него зависит около 20% годового дохода, или около двух миллиардов долларов. Сейчас Tesla ведет в Шанхае строительство завода по производству электрокаров, первого за пределами США. В него инвестировано около 7,4 миллиарда долларов. К 2020 году на заводе планируют запустить сборку модели Tesla Model 3.