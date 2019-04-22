В Киеве во время ДТП перевернулась машина. Пострадала беременная пассажирка
22 апреля, 2019, 17:59
На столичном проспекте Победы произошла авария между Ford и Renault
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По предварительной информации, Ford, поворачивая направо во дворы, не пропустил Renault. Удар пришелся в заднюю левую часть Renault, в результате чего автомобиль перевернулся на бок.
В результате дорожного происшествия пострадала беременная пассажирка Renault. Ее забрала "скорая".
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