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В Киеве во время ДТП перевернулась машина. Пострадала беременная пассажирка

На столичном проспекте Победы произошла авария между Ford и Renault

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По предварительной информации, Ford, поворачивая направо во дворы, не пропустил Renault. Удар пришелся в заднюю левую часть Renault, в результате чего автомобиль перевернулся на бок.

В результате дорожного происшествия пострадала беременная пассажирка Renault. Ее забрала "скорая".

 

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