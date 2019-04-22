В Киеве Land Rover въехал в отбойник, двое пострадавших

22 апреля, 2019, 18:49

22 апреля во Киеве, в Дарницком районе на улице Здолбуновской произошло ДТП, в котором два человека получили тяжелые травмы

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Водитель Peugeot 107 рассказал, что двигался по улице Здолбуновской в направлении Харьковского шоссе, как вдруг почувствовал мощный удар.

В зад его авто на немалой скорости врезался внедорожник Land Rover Freelander, который после столкновения продолжил движение и въехал в отбойник.

В результате ДТП пострадал водитель, который головой почти пробил лобовое стекло, оставив на нем вмятину.

Его, а также пассажирку с ушибами и ссадинами госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Peugeot не пострадал.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, сотрудники которой и должны установить, что именно стало причиной аварии - высокая скорость Land Rover или же водителя подрезали.