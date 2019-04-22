В Киеве Land Rover въехал в отбойник, двое пострадавших
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Водитель Peugeot 107 рассказал, что двигался по улице Здолбуновской в направлении Харьковского шоссе, как вдруг почувствовал мощный удар.
В зад его авто на немалой скорости врезался внедорожник Land Rover Freelander, который после столкновения продолжил движение и въехал в отбойник.
В результате ДТП пострадал водитель, который головой почти пробил лобовое стекло, оставив на нем вмятину.
Его, а также пассажирку с ушибами и ссадинами госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Водитель Peugeot не пострадал.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, сотрудники которой и должны установить, что именно стало причиной аварии - высокая скорость Land Rover или же водителя подрезали.
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