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В Киеве автомобиль влетел в столб, есть потеплевший

22 апреля в Киеве, в Святошинском районе, автомобиль влетел в столб

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Инцидент произошел на проспекте Победы недалеко от метро Житомирская в направлении метро Святошин.

По неизвестным причинам автомобиль Черри влетел в электроопору. Водителя около 50 лет забрала "скорая".

От столкновения в машины вылетели фары и разлетелись на десятки метров. Обстоятельства дорожного происшествия будет выяснять следствие.

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