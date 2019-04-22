В Киеве автомобиль влетел в столб, есть потеплевший
22 апреля, 2019, 14:41
22 апреля в Киеве, в Святошинском районе, автомобиль влетел в столб
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
Инцидент произошел на проспекте Победы недалеко от метро Житомирская в направлении метро Святошин.
По неизвестным причинам автомобиль Черри влетел в электроопору. Водителя около 50 лет забрала "скорая".
От столкновения в машины вылетели фары и разлетелись на десятки метров. Обстоятельства дорожного происшествия будет выяснять следствие.
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