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В Колумбии произошел оползень. По меньшей мере 13 погибших


фото: AFP
Вследствие смещения в городе Росас в регионе Каука еще 5 человек ранены и разрушено несколько домов

Об этом сообщает BBC .

Указывается. что оползни распространены в латиноамериканских странах, особенно во время ежегодного сезона дождей.

"К сожалению, это происходит, когда вы меньше всего ожидаете, и в основном, это - из-за сезона дождей, которые сейчас идут", - рассказывает мэр города.

Кроме поиска пострадавших, спасатели убирают мусор, блокирует большую местную магистраль.

Фото: AFP

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