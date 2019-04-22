В Колумбии произошел оползень. По меньшей мере 13 погибших
22 апреля, 2019, 07:51
Вследствие смещения в городе Росас в регионе Каука еще 5 человек ранены и разрушено несколько домов
Об этом сообщает BBC .
Указывается. что оползни распространены в латиноамериканских странах, особенно во время ежегодного сезона дождей.
"К сожалению, это происходит, когда вы меньше всего ожидаете, и в основном, это - из-за сезона дождей, которые сейчас идут", - рассказывает мэр города.
Кроме поиска пострадавших, спасатели убирают мусор, блокирует большую местную магистраль.
Фото: AFP
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