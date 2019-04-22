В Грузии протестующие подрались с полицией: более 40 пострадавших

«Сейчас наши экипажи обслуживают более 40 пациентов. Из них 20 - это правоохранители, которых поместили в больницу Телави, еще восемь - в клинику Камбарашвили. В них отмечаются поверхностные травмы, проводятся диагностические исследования », - сказал Талаквадзе в эфире Общественного телевидения.

По словам Талаквадзе, медицинская помощь потребовалась также некоторым журналистам. Обратились в больницу и некоторые участники акции протеста.

Около 300 жителей Панкисского ущелья сегодня утром собрались возле села Биркиани на акцию против строительства малых ГЭС на реке Алазани. Люди опасаются, что строительство ГЭС негативно скажется на окружающей среде, и они будут вынуждены покинуть свои дома.

В течение дня ситуация обострялась несколько раз. Между участниками акции и полицией периодически происходили столкновения. Манифестанты бросали в силовиков палки и камни. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

В ходе столкновений полиции с протестующими в Панкисском ущелье было повреждено более 10 автомобилей (гражданских и полицейских), три машины полностью сгорели. Кроме того, демонстранты подожгли экскаватор, принадлежащий компании, которая должна осуществлять строительные работы.

После переговоров с участниками акции министр внутренних дел Грузии Георгий Гахар отозвал спецназ и заявил, что строительство ГЭС начнется только в том случае, если будет получено согласие 90% населения.