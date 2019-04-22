В Европейской бизнес-ассоциации назвали 7 шагов, которые должен сделать новый президент прежде всего

22 апреля, 2019, 10:51

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) назвала семь первоочередных шагов, которые, по мнению ассоциации, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы в должности

Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации.

"Первый шаг - подача на должности генерального прокурора и председателя Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и крупным бизнесом", - говорится в рекомендациях Ассоциации.

Бизнес также ожидает презентации плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес, причем люди, назначенные на вышеуказанные должности, должны всячески способствовать выполнению этого плана, подчеркнула ЕБА.

Третьим шагом бизнес-ассоциация указала перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов, указывается в релизе.

"Четвертый шаг - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета", - отметила ЕБА.

Кроме этого, в ассоциации отмечают необходимость продолжения структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но не ограничиваясь, реформой государственных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Государственной фискальной службы, медицинской реформой, децентрализацией.

В то же время бизнес-ассоциация ожидает от президента всестороннего содействия и публичной поддержки законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения английского права.

Седьмой шаг - обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Эти семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые месяцы работы" , - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора бизнес-ассоциации Анна Деревянко.