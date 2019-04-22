В Австралии полиция вернула бездомному потерявшуюся ручную крысу

22 апреля, 2019, 14:58

Полиция Сиднея вернула 59-летнему бездомному по имени Крис крысу, которую тот потерял две недели назад

Об этом пишет ВВС .

Крыса по имени Люси жила в картонной коробке, которую Крис обычно ставил перед собой на улице. Однажды, когда Крис ненадолго отлучился, Люси внезапно исчезла.

Крис описал приметы своей любимицы на листе бумаги.

Объявление бездомного настолько тронуло прохожих, что вскоре в соцсетях появились его фотографии и просьбы о помощи. В конце концов полиция штата Новый Южный Уэльс начала расследование.

В результате правоохранителям удалось найти пропавшую крысу.

"Женщина, проходившая мимо, увидела одинокую Люси и подумала, что ее бросили, поэтому взяла ее домой и заботилась о ней", - говорится в сообщении полиции. Крис был приглашен в местный полицейский участок, где ему торжественно вернули его любимицу в картонной коробке.

"Замечательные новости! Офицеры городской полиции Сиднея сегодня воссоединили бездомного с его ручной крысой, пропавшей еще на прошлой неделе. Благодаря нашим подписчикам, Люси благополучно вернули ее хозяину", - сообщила полиция в своем Твиттере.