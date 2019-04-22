Усику дали совет по увеличению веса
22 апреля, 2019, 16:17
Экс-чемпион свииту в супертяжелом весе Виталий Кличко дал совет земляку Александру Усику
Слова Кличко-старшего приводит "Сегодня".
"Оптимальный вес для Усика в супертяжах? Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, 105-107 кг, не больше", - заявил Кличко.
Виталай Кличко также прокомментировал бой со следующим соперником камерунцем Карлосом Такама:
"Знаете, это зайти размяться в тяжелый вес. У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов ", - заявил Кличко-старший.
Бой Усика с Такама запланирован на 25 мая в США.
- Напомним, Виталий Кличко взял на себя вину за проигрыш брата Джошуа.
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