Усику дали совет по увеличению веса

22 апреля, 2019, 16:17

Экс-чемпион свииту в супертяжелом весе Виталий Кличко дал совет земляку Александру Усику

Слова Кличко-старшего приводит "Сегодня".

"Оптимальный вес для Усика в супертяжах? Думаю, чтобы сохранить скорость и силу удара, 105-107 кг, не больше", - заявил Кличко.

Виталай Кличко также прокомментировал бой со следующим соперником камерунцем Карлосом Такама:

"Знаете, это зайти размяться в тяжелый вес. У Саши не так много побед нокаутом, но если он будет выходить против Джошуа и других чемпионов, скорость очень важна, но необходима и сила удара. И Александру нужно ни в коем случае не потерять скорость, но и нарастить силу удара. Потому что в супертяжах боксеры редко проходят все 12 раундов ", - заявил Кличко-старший.

Бой Усика с Такама запланирован на 25 мая в США.