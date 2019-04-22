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Украинец оформил дубль в чемпионате Греции


фото: REUTERS
Украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Греции с "Левадиакос"

Об этом сообщается на странице Alain B. в twitter.

Экс-полузащитник "Днепра" Евгений Шахов забил 3-й и 4-й гол в 36 матчах в сезоне, также в его активе 2 голевых паса.

Экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

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