Украинец оформил дубль в чемпионате Греции
22 апреля, 2019, 08:22
Украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов оформил дубль в матче 29-го тура чемпионата Греции с "Левадиакос"
Об этом сообщается на странице Alain B. в twitter.
Экс-полузащитник "Днепра" Евгений Шахов забил 3-й и 4-й гол в 36 матчах в сезоне, также в его активе 2 голевых паса.
Экс-защитник "Динамо" Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.
SHAKHOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #PAOK #PAOKLEV pic.twitter.com/MGYTpUaziZ- Alain B. (@alainb_) 21 апреля 2019 г.
- Украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов забил первый в сезоне гол в чемпионате Греции.
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