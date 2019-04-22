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Украина вернет Франции картину "Порт Ла-Рошель", которую похитили год назад, - МВД

Франции вернут украденную в 2018 году картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", изъятую украинскими полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве - столичного ювелира Сергея Киселева

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Соответствующую картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" полицейские изъяли 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева. Ее похитили в 2018 г. из музея в г. Нанси и она будет возвращена Франции.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве... Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915 стоимостью $1,5 млн), которую похитили из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева ", - говорится в сообщении.

В анонсированном брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и международные эксперты.

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Напомним, что 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала 3 подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв при обысках у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.

"Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 г. художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость составляет $1,5 млн. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет ли назначена искусствоведческая экспертиза", - сообщили в МВД 15 апреля.

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