Украина вернет Франции картину "Порт Ла-Рошель", которую похитили год назад, - МВД

22 апреля, 2019, 18:30

Франции вернут украденную в 2018 году картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", изъятую украинскими полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве - столичного ювелира Сергея Киселева

Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Соответствующую картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" полицейские изъяли 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева. Ее похитили в 2018 г. из музея в г. Нанси и она будет возвращена Франции.

"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве... Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915 стоимостью $1,5 млн), которую похитили из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева ", - говорится в сообщении.

В анонсированном брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и международные эксперты.

Читайте также: Кто и за что расстрелял в Киеве Сергея Киселева, которого связывают с делом "бриллиантовых" прокуроров?