Украина вернет Франции картину "Порт Ла-Рошель", которую похитили год назад, - МВД
Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Соответствующую картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" полицейские изъяли 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева. Ее похитили в 2018 г. из музея в г. Нанси и она будет возвращена Франции.
"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве... Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915 стоимостью $1,5 млн), которую похитили из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева ", - говорится в сообщении.
В анонсированном брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, председатель Нацполиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посол Франции в Украине Изабель Дюмон и международные эксперты.
Читайте также: Кто и за что расстрелял в Киеве Сергея Киселева, которого связывают с делом "бриллиантовых" прокуроров?
Напомним, что 13 апреля полиция раскрыла совершенное в начале марта в Киеве убийство ювелира Сергея Киселева и задержала 3 подозреваемых в совершении этого преступления, изъяв при обысках у них арсенал оружия, боеприпасов, а также произведения искусства.
"Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей обнаружили несколько картин. Одна из них похожа на картину, которая в прошлом году была похищена во Франции из музея в городе Нанси. Это картина 1915 г. художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель". Ее стоимость составляет $1,5 млн. Пока не известно, является ли она оригиналом, будет ли назначена искусствоведческая экспертиза", - сообщили в МВД 15 апреля.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом