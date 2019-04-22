Украина передали из оккупированной Луганщины 60 осужденных
22 апреля, 2019, 14:06
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о передаче с территории отдельных районов Луганской области 60 осужденных граждан Украины
Об этом она сообщила в Facebook.
"В городе Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала Денисова.
Она сказала, что готова забрать всех граждан Украины, которые хотят переместиться на подконтрольную украинскому правительству территорию для продолжения отбывания наказания.
Омбудсмен сообщила, что с декабря 2018 по апрель 2019 с оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины, из них 34 человека уже освобождены.
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