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Ученые нашли осу-вампира, которая жила во времена динозавров

Палеонтологи из Тюбингенского университета описали новый вид ос, которые жили в меловой период

Об этом пишет Science Direct.

Представителя этого вида ученые нашли в куске янтаря из Мьянмы. Оса попала в ловушку из смолы около 100 млн лет назад. По впечатляющему ротовому аппарату, позволяющему насекомому сосать кровь других животных, ее назвали в честь графа Дракулы - Supraserphites draculi.

Ученые отнесли древнее насекомое к суперсемейству Serphitoidea, в котором ранее было только два семейства - Serphitidae и Archaeoserphitidae. Однако найденную осу нельзя было отнести ни к одному из них - из-за ряда особых признаков. Поэтому ученые добавили в классификацию новое семейство, род и вид.

Найденная в янтаре оса была самкой и отличалась небольшим размером - около 2,5 мм. Ее выдающаяся особенность - длинный ряд челюстных и губных щупалец с обеих сторон рта.

У представителей семейства Serphitidae таких мощных инструментов не находили. Отличается и форма крыльев, а также число сегментов, из которых состоят их усики-антенны - в Supraserphites draculi их десять, у одного из родственных семейств - 12 еще у одного - 8.

Ученые предполагают, что "дракулы" могли не только сосать кровь своих жертв, упиваясь острыми щупальцами, но и наносили своим жертвам серьезные травмы. Как родственные им виды, Supraserphites draculi могли отличаться экстремальной формой паразитизма: откладывали яйца прямо в тела животных, чтобы личинки впоследствии могли начать есть тело хозяина изнутри.

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