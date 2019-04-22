У христиан началась Страстная неделя

22 апреля, 2019, 11:08

Началось последняя неделя Великого поста, следующая за вербной неделей и предшествующая Пасхе

Об этом передает Еспресо.TV

Страстная неделя продлится до субботы, 20 апреля.

А Большой эта неделя называется, ибо Христос, добровольно сходя на Крест, доказал нам, что любовь есть, что жизнь вечна и что человечество спасено.

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Эта неделя начинается и завершается большими праздниками - Вербным воскресеньем и Светлым Воскресением - что свидетельствует о том, что каким бы тяжелым был путь, но если он осмыслен, если на нем главное - это любовь, он все равно будет счастливым.

Не делать этого в Страстной неделю!