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У христиан началась Страстная неделя

Началось последняя неделя Великого поста, следующая за вербной неделей и предшествующая Пасхе

Об этом передает Еспресо.TV

Страстная неделя продлится до субботы, 20 апреля.

А Большой эта неделя называется, ибо Христос, добровольно сходя на Крест, доказал нам, что любовь есть, что жизнь вечна и что человечество спасено.

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Эта неделя начинается и завершается большими праздниками - Вербным воскресеньем и Светлым Воскресением - что свидетельствует о том, что каким бы тяжелым был путь, но если он осмыслен, если на нем главное - это любовь, он все равно будет счастливым.

Не делать этого в Страстной неделю!

  • Конечно, этого Великого недели нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и обижаться. Надо посвятить максимум времени своему духовному миру, покаянию и очищению. Пусть вера, благодать и любовь наполнят душу и мысли - на самом деле это самое главное в большом подготовке к Светлому Воскресению.
  • Нельзя отказывать в просьбах - считается, что просьба ближнего на этой неделе идут от самого Бога.
  • Среди главных запретов на Страстной неделе - строжайший пост.

 

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