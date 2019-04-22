У христиан началась Страстная неделя
22 апреля, 2019, 11:08
Началось последняя неделя Великого поста, следующая за вербной неделей и предшествующая Пасхе
Об этом передает Еспресо.TV
Страстная неделя продлится до субботы, 20 апреля.
А Большой эта неделя называется, ибо Христос, добровольно сходя на Крест, доказал нам, что любовь есть, что жизнь вечна и что человечество спасено.
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Эта неделя начинается и завершается большими праздниками - Вербным воскресеньем и Светлым Воскресением - что свидетельствует о том, что каким бы тяжелым был путь, но если он осмыслен, если на нем главное - это любовь, он все равно будет счастливым.
Не делать этого в Страстной неделю!
- Конечно, этого Великого недели нельзя ругаться, ссориться, выяснять отношения и обижаться. Надо посвятить максимум времени своему духовному миру, покаянию и очищению. Пусть вера, благодать и любовь наполнят душу и мысли - на самом деле это самое главное в большом подготовке к Светлому Воскресению.
- Нельзя отказывать в просьбах - считается, что просьба ближнего на этой неделе идут от самого Бога.
- Среди главных запретов на Страстной неделе - строжайший пост.
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