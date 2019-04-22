Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет
22 апреля, 2019, 11:34
23 апреля в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По ее словам, 23 апреля в Украине ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет + 12 ° C ... + 17 ° C.
По предварительной прогнозам синоптика, 23 апреля на западе Украины ожидается сильный южный и юго-восточный ветер до штормовых значений.
"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - сообщила синоптик.
В Киеве, 23 апреля, во вторник, ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 ° C ... + 18 ° C.
Госпожа Диденко также сообщила, что в течение Страстной недели тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать + 20 ° C.
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
Читайте также
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-