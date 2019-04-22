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Синоптик рассказала, когда в Украине резко потеплеет

23 апреля в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По ее словам, 23 апреля в Украине ожидается солнечная погода. Температура воздуха будет + 12 ° C ... + 17 ° C.

По предварительной прогнозам синоптика, 23 апреля на западе Украины ожидается сильный южный и юго-восточный ветер до штормовых значений.

"Заморозки отступают, разве ближайшей ночью местами в западных областях есть вероятность небольших", - сообщила синоптик.

В Киеве, 23 апреля, во вторник, ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 ° C ... + 18 ° C.

Госпожа Диденко также сообщила, что в течение Страстной недели тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать + 20 ° C.

 

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