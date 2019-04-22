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Собаки продлевают жизнь своим владельцам. Ученые рассказали, почему

Ежедневные прогулки с собакой снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти

Об этом говорится в Scientific Reports.

Ученые из университета Ливерпуля выяснили, что владельцы собак движутся в четыре раза больше тех, у кого нет питомца.

В исследовании приняли участие 385 британских семей, из них в 191 человека были собаки. Все испытуемые указали в анкете, как часто они занимаются физической активностью. Также данные проверили с помощью трекеров.

Выяснилось, что собачники чаще ведут активный образ жизни. Средняя продолжительность пеших прогулок в неделю в них составила 4:00 8 минут (рекомендуемая норма - не менее 2,5 часов в неделю).

"Наличие собаки связана с более частыми прогулками и значительно большей вероятностью соблюдения правил физической активности. Политика в отношении общественных мест и жилья должна поддерживать владельцев собак за преимущества физической активности. Данные свидетельствуют, что наличие в семье собаки связана с более низким риском смерти и сердечно-сосудистых заболеваний ", - утверждают ученые.

 

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