Швейцарец на день получил картину Пикассо, и повесил ее в сарае

22 апреля, 2019, 13:13

В марте швейцарский Фонд Бейелера запустил конкурс #myprivatepicasso. Организаторы пообещали, что его победитель сможет на один день забрать домой полотно Пабло Пикассо 1939 "Бюст женщины в шляпе (Дора Маар)"

Об этом пишет издание Art Newspaper.

Чтобы принять участие в конкурсе, было необходимо озвучить важную причину, по которой картина должна добраться конкретному человеку. В апреле фонд назвал победителя - им стал швейцарский фермер Ханспетер Бенц.

16 апреля "Бюст женщины в шляпе" привезли к дому Бенца, и тот повесил полотно в своем сарае - заявка фермера оказалась оригинальной из предложенных. Куратор фонда Рафаэль Бувье решил, что такой контекст придает картине новое измерение: архаичное и необычное место безусловно заинтересовало бы Пикассо.

Внучка художника Диана Видмайер-Пикассо специально приехала в город Веттинген, где живет Бенц, чтобы присутствовать при передаче картины. Она согласилась, что ее дед понравился бы сарай как выставочное пространство.

Hier wird gerade ein mehrere Millionen teures Bild von Picasso aus einem Lader der @Fond_Beyeler in den Kuhstall von Bauer "Hampi" Benz verfrachtet #myprivatepicasso pic.twitter.com/r8eqOtpfSQ - daniel faulhaber (@dan_faulhaber) 16 апреля 2019 г.

Чтобы полотно оставалось в целости, для него была разработана специальная цифровая рама, подключенная к сети Swisscom. В раму встроенные трекер, определяющий точное местоположение картины, измеритель температуры и влажности, акселерометр, который регистрирует вибрации во время транспортировки, а также камера и лазер.