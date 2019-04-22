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Швейцарец на день получил картину Пикассо, и повесил ее в сарае

В марте швейцарский Фонд Бейелера запустил конкурс #myprivatepicasso. Организаторы пообещали, что его победитель сможет на один день забрать домой полотно Пабло Пикассо 1939 "Бюст женщины в шляпе (Дора Маар)"

Об этом пишет издание Art Newspaper.

Чтобы принять участие в конкурсе, было необходимо озвучить важную причину, по которой картина должна добраться конкретному человеку. В апреле фонд назвал победителя - им стал швейцарский фермер Ханспетер Бенц.

16 апреля "Бюст женщины в шляпе" привезли к дому Бенца, и тот повесил полотно в своем сарае - заявка фермера оказалась оригинальной из предложенных. Куратор фонда Рафаэль Бувье решил, что такой контекст придает картине новое измерение: архаичное и необычное место безусловно заинтересовало бы Пикассо.

Внучка художника Диана Видмайер-Пикассо специально приехала в город Веттинген, где живет Бенц, чтобы присутствовать при передаче картины. Она согласилась, что ее дед понравился бы сарай как выставочное пространство.

Чтобы полотно оставалось в целости, для него была разработана специальная цифровая рама, подключенная к сети Swisscom. В раму встроенные трекер, определяющий точное местоположение картины, измеритель температуры и влажности, акселерометр, который регистрирует вибрации во время транспортировки, а также камера и лазер.

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