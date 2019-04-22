//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия перебрасывает на Донбасс беспилотники, чтобы шпионить за ВСУ


фото: newsader
Российские оккупационные войска существенно повысили интенсивность ведения разведки позиций Объединенных сил

Об этом сообщалось на брифинге представителя Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка.

По данным Главного управления разведки Минобороны, командование оккупационных войск РФ существенно повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил.

По его словам, для усиления возможностей разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать