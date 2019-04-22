Россия перебрасывает на Донбасс беспилотники, чтобы шпионить за ВСУ

22 апреля, 2019, 16:46

Российские оккупационные войска существенно повысили интенсивность ведения разведки позиций Объединенных сил

Об этом сообщалось на брифинге представителя Министерства обороны Дмитрия Гуцуляка.

По данным Главного управления разведки Минобороны, командование оккупационных войск РФ существенно повысило интенсивность ведения разведки позиций подразделений Объединенных сил.

По его словам, для усиления возможностей разведывательных подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ с начала прошлой недели было разрешено применение модернизированных образцов беспилотных летательных аппаратов, завезенных с территории РФ.