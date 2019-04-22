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РосСМИ назвали дату и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Стали известны дата и место встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что переговоры запланированы на 25 апреля и пройдут во Владивостоке. Переговоры пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля.

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