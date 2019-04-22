"В Чистый четверг - как декоммунизацию": Парубий сказал, когда ожидает принятия языкового закона
22 апреля, 2019, 11:49
Закон о функционировании украинского языка как государственного парламент должен принять в четверг, 25 апреля
Об этом заявил глава украинского парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета, передает Еспресо.TV .
"По тому плану, который у нас есть, мы в четверг должны перейти к принятию закона о языке. Я считаю это ключевым вопросом, который стоит на повестке дня украинского парламента, и я очень надеюсь, что мы сможем объединиться, независимо от фракций . Как мы в Чистый четверг принимали декоммунизации, также в Чистый четверг необходимо принять закон о языке ", - сказал он.
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- Напомним, 12 октября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- 12 марта Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении законопроекта №5670-д "О функционировании украинского языка как государственного".
- Всего внесли более 2000 поправок к этому законопроекту.
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