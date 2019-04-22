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"Ты заходи, если что»: Климкин поздравил Зеленского с победой на выборах


фото: ap
22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Об этом он сообщил на странице в Twitter.

"Поздравляю Украину с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал он.

Климкин также добавил, что у него много планов, в том числе и политических, и личных. Он также пообещал записать видеообращение, чтобы "быть в тренде".

К сообщению он добавил фрагмент легендарного мультфильма "Жил-был пес".

  • В целом во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
  • По результатам посчитанных 99,27% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. При Петре Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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