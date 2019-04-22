"Ты заходи, если что»: Климкин поздравил Зеленского с победой на выборах
Об этом он сообщил на странице в Twitter.
"Поздравляю Украину с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал он.
Климкин также добавил, что у него много планов, в том числе и политических, и личных. Он также пообещал записать видеообращение, чтобы "быть в тренде".
К сообщению он добавил фрагмент легендарного мультфильма "Жил-был пес".
Поздравляю Украину с демократическим выбором, а Владимира Зеленского-с победой. Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не беспокоиться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде pic.twitter.com/f55fKxOxY0- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 22, 2019
- В целом во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
- По результатам посчитанных 99,27% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. При Петре Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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