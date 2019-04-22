"Ты заходи, если что»: Климкин поздравил Зеленского с победой на выборах

22 апреля, 2019, 16:40

22 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Об этом он сообщил на странице в Twitter.

"Поздравляю Украину с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал он.

Климкин также добавил, что у него много планов, в том числе и политических, и личных. Он также пообещал записать видеообращение, чтобы "быть в тренде".

К сообщению он добавил фрагмент легендарного мультфильма "Жил-был пес".

Поздравляю Украину с демократическим выбором, а Владимира Зеленского-с победой. Сделаю все, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не беспокоиться. Что делать дальше? Планов много. И политических, и личных. Об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде pic.twitter.com/f55fKxOxY0 - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 22, 2019