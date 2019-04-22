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"Спасибо, Петр!" На Банковой проходит акция сторонников Порошенко

В Киеве на улице Банковой, где находится Администрация президента Украины, проходит акция "Спасибо, Петр!"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 19:00 в правительственный квартал пришли сторонники президента Украины Петра Порошенко, говорится в сообщении.

Отмечается, что под стенами Администрации президента люди спели гимн Украины. Затем сторонники действующего президента поблагодарили его за работу на посту главы государства аплодисментами.

Толпа скандировала: "Спасибо!"

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