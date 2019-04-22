"Не знаю, наша или нет": жена Зеленского о вилле в Италии

22 апреля, 2019, 10:53

Жена Владимира Зеленского Елена прокомментировала слухи о незадекларированной вилле в Италии

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью ВВС .

"Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с тех пор мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - отметила Зеленская.

Ранее Владимир Зеленский объяснил , что не задекларировал свою виллу в Италии из-за "несовершенной банковской системы" в Украине.

"Все задекларировано. Нам нечего скрывать ... В нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенна банковская система. Вложили ... Только будем снимать новый фильм ... Эта вилла ... просто идет и снимается кино. Вот и все", - сказал Зеленский.