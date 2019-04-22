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"Не знаю, наша или нет": жена Зеленского о вилле в Италии

Жена Владимира Зеленского Елена прокомментировала слухи о незадекларированной вилле в Италии

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью ВВС .

"Я не знаю, это наша вилла или нет, несколько раз мы там отдыхали. Сначала мы ее арендовали, потом каким-то образом компания ее приобрела, но с тех пор мы там уже не были. Уже три года мы туда не ездили", - отметила Зеленская.

Ранее Владимир Зеленский объяснил , что не задекларировал свою виллу в Италии из-за "несовершенной банковской системы" в Украине.

"Все задекларировано. Нам нечего скрывать ... В нашей компании была западная недвижимость, потому что у нас была несовершенна банковская система. Вложили ... Только будем снимать новый фильм ... Эта вилла ... просто идет и снимается кино. Вот и все", - сказал Зеленский.

  • Напомним, как выяснило ранее Слидство.Инфо, Владимир Зеленский не упомянул в декларации кандидата на пост президента 15-комнатную виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми, стоимостью почти $ 4 млн. Имение оформлено на одну из фирм кандидата в президенты.
  • Форте-дей-Марми называют "российской провинцией" - в частности, там имеют недвижимость российские олигархи Роман Абрамович, Олег Дерипаска, а также члены семьи Бориса Ельцина
 
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