"Народный фронт" отметил преобразования, которые были воплощены совместно с президентом Порошенко

22 апреля, 2019, 12:43

"Народный фронт" поблагодарил Президента Петру Порошенко за 5 лет совместной работы.

Об этом сегодня на согласительном совете сказал руководитель фракции НФ Максим Бурбак, пишет пресс-служба партии.

"Отдельно хочу обратить внимание на то, как Президент Порошенко достойно принял результат вчерашнего голосования. Также хочу отметить персональном взноса Петра Порошенко в те положительные и небывалые преобразования, прошла Украина в предыдущие пять лет. От себя лично, от фракции" Народный фронт "и от лидера" Народного фронта "Арсения Яценюка хочу поблагодарить Петру Порошенко за 5 лет совместной работы", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что значительная часть достижений Украины с 2014 года была инициирована и реализована правительствами Арсения Яценюка и продолжена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Имею отметить, что значительная часть наших достижений была инициирована и реализована коалицией и благодаря активной работе фракции" Народного фронта " в Верховной Раде. Безвиз, энергетическая независимость, защиту украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также отметил, что выборы президента прошли демократично.

"Мы имеем полное право утверждать, что Украина идет постоянным курсом демократического государства. Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны. Наша нация не раз демонстрировала, что будет бороться за свои идеалы до победы. Это должно осознавать каждый из нас. об этом должен помнить следующий президент ", - подчеркнул Максим Бурбак.