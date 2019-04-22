"Мы - команда Порошенко". Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому

22 апреля, 2019, 21:11

Крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил в комментарии Крым.Реалии.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - будем полностью его поддерживать. но если что-либо будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, что для Украины сейчас главное - сохранить стабильность.