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"Мы - команда Порошенко". Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому

Крымские татары будут в "конструктивной оппозиции" к Владимиру Зеленскому

Об этом лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев сообщил в комментарии Крым.Реалии.

"Мы - команда Петра Порошенко, и крымские татары его активно поддерживают. Почти очевидно, что мы будем в оппозиции, но в оппозиции конструктивной. Все, что может сделать новый президент на благо государства и вопросов, которые мы считаем правильными - будем полностью его поддерживать. но если что-либо будет противоречить нашим идеям, украинскому государству, нашему народу - мы будем подавать свой голос", - подчеркнул Джемилев.

По его словам, что для Украины сейчас главное - сохранить стабильность.

  • Центральная избирательная комиссия по состоянию на 15:20 понедельника, 22 апреля, обработала 99,27% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13444204 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,44% - 4488225 избирателей.
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