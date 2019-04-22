"Есть шансы на улучшение взаимодействия": премьер России Медведев о победе Зеленского на выборах
22 апреля, 2019, 10:25
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал президентские выборы в Украине
Соответствующий сообщение Медведев сделал в Facebook.
"Выборы в Украине состоялись. Результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины. У меня нет сомнений: новый глава государства по России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Нет никаких иллюзий по этому поводу. В то же время, шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть ", - написал Медведев.
Он пожелал новому украинскому руководству благоразумия и "понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, должны быть выше политической конъюнктуры".
"Только на такой основе можно возрождать убитое экономическое взаимодействие", - добавил он.
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